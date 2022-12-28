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2023 Regaip Kandili ne zaman? Recep ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet 2023 kandil tarihleri!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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2023 Regaip Kandili ne zaman? Recep ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet 2023 kandil tarihleri!

2023 yılı dini günler takviminin belli olmasının ardından kandil tarihleri de merak konusu oldu. Yeni yıla sayılı günler kala, tüm müslüman aleminin dua ve ibadetlerle geçireceği Regaip Kangilinin hangi gün ve tarihe idrak edileceği arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman? Recep ayı hangi tarihte başlayacak? İşte, detaylar...

Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihe idrak ediliyor? sorusu müslüman alemi tarafından gündeme getiriliyor. Receb ayıyla başlayacak olan üç aylara dair resmi açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimini yayınlandı. Peki, 2023 Regaip Kandili ne zaman? Recep ayı hangi tarihte başlayacak? İşte, detaylar...

2023 KANDİL TARİHLERİ

Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma günü

Regaip Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe

Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi günü

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

RECEP AYI, REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor

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