Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı! “Eski güzelliğimden eser kalmadı”

"HAYATIMI ZİNDAN ETTİ"

Sıla Koçak, eşinin uyuşturucu kullandığını, defalarca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben evdeyken yattığım yerde yatağımı yaktı. Daha önce de beni camdan sarkıttı. Ben alt katın balkonundan içeriye girdim. En son olayda beni çağırdı, 'dövmeyeceğim' diye yemin etti. İnandım, gittim. Tartışmaya başladık. Beni cama çıkardı. Düştüğümde yanında arkadaşı vardı. Beni yatağa hapsetti, ayaklarıma platin takıldı, omuriliğim, kalçam, çenem kırık. Ayağa kalkamıyorum, ağzımda diş kalmadı. Sürekli şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum." dedi.