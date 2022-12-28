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Edirne’de kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk annesini sırtından bıçakladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Edirne’de kan donduran olay! 16 yaşındaki çocuk annesini sırtından bıçakladı

Edirne'de 16 yaşındaki F.K. adlı erkek çocuğu, tartıştığı annesi Banu K.'yi sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri F.K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan olay, dün akşam Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. 16 yaşındaki F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi 32 yaşındaki Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. F.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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