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Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler! Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler! Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı

İstanbul'da iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu. Uzun süre birbirlerinin yolunu kesen sürücüler akılalmaz görüntülere sebep oldu. Araçların birbirine yaklaştığı sırada pencereden çıkan bir kişi yaklaşarak araca elindeki cisimle vurdu. Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.

Kazanın eşiğinden dönen araçlardan birinin penceresinden çıkan kişi, değecek kadar yaklaşan diğer araca elindeki cisimle vurdu. Trafikteki magandalık dakikalarca sürdü.

Otomobillerden biri önüne kıran araca çarpamamak isterken savruldu, bariyerlere vurmak üzereyken durdu. İnanılmaz görüntüler arkadan gelen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyaya yayınlanan görüntüler sonrası sürücülere tepki yağdı.

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