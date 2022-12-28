Basın Ekspres yolunda akılalmaz görüntüler! Trafik magandası seyir halindeyken başka bir araca saldırdı

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.