Zeytinburnu'nda vahşet! Tasmalı köpek yakılarak öldürüldü
Zeytiburnu'nda tasmalı ve zincirli olduğu belirtilen bir köpek, dehşeti yaşadı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, zavallı hayvanı yakarak öldürdü. Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen esnaf, suyla müdahale etse de köpek kurtarılamadı.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, tasma ve zinciri olduğu belirtilen bir köpeği yakarak öldürdü.
Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf, yanan köpeğin üzerine su döktü. Yanıklar nedeniyle ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.
Acımasızca öldürülen sokak köpeğini kurtarmaya çalışan esnaf Ramazan Mesut Yılmaz, "Geldiğimizde köpek hala yanıyordu. Ya öldürüp attılar ya da yaktılar. Canilik bu yapılan.
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