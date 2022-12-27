Yunan zulmü! 5 aylık hamile eşini kaybeden adamın gözyaşları hüzne boğdu
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının ölüme terk ettiği, 1'i 5 aylık hamile 2 kadının hayatını kaybettiği olayda hamile eşini yitiren göçmen, dehşet anlarını anlattı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında da can salı içinde geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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