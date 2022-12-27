Başkan Erdoğan’ın söz vermişti! Batman Beşiri’de halkın doğalgaz sevinci: Allah onu başımızdan eksik etmesin

Ortalama yüzde 70 civarında doğal gazın geleceği evler bulunmaktadır. Muhtar ve vatandaşlarımızdan yoğun bir talep bulunmakta diğer mahallelerimizin de biran önce doğal gaza kavuşmasını Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Doğal gazın gelmesi bizi mutlu etti hepsine gelmemiş olsa da en azından kışın sert geçtiği bir iklimde yaşıyoruz devamını bekliyoruz. Doğal gaz takdir ederseniz bir nimettir. Doğal gaz ekonomik olarak çok iyi ilçemiz kömür ile ısınmaya çalışan bir yerdir. Doğal gaz doğal olarak kolaylık sağlayacaktır" diye konuştu.

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