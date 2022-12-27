Yeni hava durumu raporu yayınlandı: Kar ve sağanak ❄ İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor | Eksi 46 derecelik bulutlar Türkiye üzerinden geçebilir

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu