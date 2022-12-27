Yeni hava durumu raporu yayınlandı: Kar ve sağanak ❄ İstanbullular dikkat: Bu gece başlıyor | Eksi 46 derecelik bulutlar Türkiye üzerinden geçebilir
Yeni yıla sayılı günler kala yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Güneş kendisini gösterse de soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanları ise ABD'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların ülkemize doğru akacağını belirtirken, Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden eksi 46 derecelik bulutlar geçebileceğini söyledi.
2023 yılına girmeye artık sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt aramaya başladı.
Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Güneş kendisini gösterse de İstanbul ve birçok ilde bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü harita paylaşarak uyarılarda bulundu.
TÜRKİYE'YE GERÇEK MANADA KIŞ GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Türkiye'ye gerçek kışın geleceğini belirtti. Ökten, "Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve Abd için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Ökten, "Çok az kaldı İstanbul. Kıştan ümidim yok diyenlere şaşırıyorum. İstanbul'a 2012'de ilk Kar 14 Ocak'ta yağdı. 6 tane örtülük kar geldi. 2012 Kışından memnun olmayan yoktur sanırım. 2004'te ilk kar 8 Ocak'ta geldi. Bugün 24 Aralık ve veriler çok iyi geliyor. Az daha sabır..." dedi.
ABD'DEKİ SOĞUKLAR TÜRKİYE'YE DOĞRU AKACAK
Amerika Birleşik Devletleri'nde, soğuk hava ve kar fırtınaları sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi.1,7 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Uzmanlar eksi 53 dereceyi bulan dondurucu soğukların 200 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceğini belirtiyor. Kerem Ökten ise, "ABD kar altında. Sert bir Aralık ayı yaşadılar. Ocak ayını ise daha ılıman geçirecekler. Soğuklar artık Türkiye'ye akmaya başlayacak..." diye paylaşım yaptı.
SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUKLAR
Ökten ayrıca "Sibirya sistemleri güçlenerek gelir. İzlanda sistemleri zayıflayarak gelir. Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz soğuklar Sibirya kökenli. Dolayısıyla her gün güncellemelerde daha da güçlenen soğuklar göreceğiz. Efsanevi bir sistem gelebilir..." dedi.
OCAK, ŞUBAT VE MART AYLARINDA DONDURUCU SOĞUKLAR
Ökten son yaptığı paylaşımda "Dikkat! Ocak ayında Sibirya soğukları Balkanlar ve ülkemize sık sık inebilir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkileyebilir.
TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN -46 DERECELİK BULUTLAR GEÇEBİLİR
Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir. Öyle senaryolar var ki; Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir." ifadelerini kullandı.
28 ARALIK ÇARŞAMBA
29 ARALIK PERŞEMBE
30 ARALIK CUMA
31 ARALIK CUMARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KAYSERİ °C, 5°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KONYA °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı
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