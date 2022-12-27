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Müdahaleye girenler şoke oldu! Adana'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Müdahaleye girenler şoke oldu! Adana’da evde çıkan yangında bir kişi öldü

Adana'nın Kozan ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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