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Ankara’da trafo patladı! Korku dolu anlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Ankara’da trafo patladı! Korku dolu anlar

Ankara’nın Ostim Mahallesi'nde bir trafoda meydana gelen patlama çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahalede bulundu.

Ssaat 20.30 sularında Ostim Mahallesi'nde bir büfenin yanında olan trafoda meydana geldi.

Trafonun hemen bitişiğinde bulunan büfe içerisindekiler önce kaza olduğunu düşünerek kendilerini dışarı attılar, ardından trafoda patlamalar meydana geldiğinin görüp olay yerinden uzaklaşarak ekiplere bilgi verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahalede bulundu.

Yaralananın olmadığı patlamalar çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Trafo patladı! Korku dolu anlar TRAFO PATLADI! KORKU DOLU ANLAR

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