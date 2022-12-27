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İstanbul'daki olumsuz hava vapur seferlerini engelledi! İşte lodos nedeniyle iptal olsan seferler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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İstanbul’daki olumsuz hava vapur seferlerini engelledi! İşte lodos nedeniyle iptal olsan seferler

Şehir Hatları AŞ, İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağını duyurdu.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı belirtildi.

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