Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nde skandal görüntü! Bakanlık harekete geçti

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Taha Al ve beraberindeki ekipler Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarı ekipleri ise analiz için bölgeden numune aldı. DSİ 21. Bölge'ye bağlı iş makinelerinin ise bugün köprüde biriken çöpler için temizleme çalışması başlatacağı öğrenildi.

"EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, "Türkiye'de eylülde başlayan sezonda gerçekleştirilen zeytinyağı üretimi sırasında zeytin karasularının akıcı ortamlara verildiği ortaya çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların artmaması için sezonun başındayken, zeytincilik faaliyetlerinin yoğun olduğu Aydın, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Hatay, Mersin gibi illerimizin tamamında zeytinyağı sezonunda bir talimat gönderdik. Geçen günlerde Büyük Menderes Havzası'nda kirlilik ve zeytinyağı katı artıklarından oluşan kirlilik bilgileri üzerine Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla Mobil Su ve Çevre Denetim ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Havzada su kirliliğine mahal verecek tüm tesislerde bu denetimleri gerçekleştireceğiz. Havza içindeki müdürlüklerde bu denetimler yapılıyor. Çevrenin temiz olması için etkin bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.