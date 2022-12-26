Yeni evli kadın kabusu yaşadı! Severek evlendiği kişi kaburgasını çatlatıp vücudunda sigara söndürdü
Konya’da F.A.K. ile severek evlenen G.K, 2 ayda cehennemi yaşadı. Darp edilen, vücudunda sigara söndürülen genç kadın kaçarak kurtulurken, F.A.K., 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak.
Konya'da bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K. (20), Eylül 20221'de ailesini de karşısına alarak çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. Çok mutlu olacağını düşünürken, henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı.
Sudan sebeplerle sürekli eşini darp eden ve kaburgasını çatlatan F.A.K., bu da yetmezmiş gibi vücudunda sigara söndürdü. 2 ay boyunca kabusu yaşayan genç kadın, eşinin 'Seni öldürürüm' demesi üzerine can havliyle kaçıp, ilk otobüse binerek Eskişehir'e gitti.
Savcılık, F.A.K. hakkında silah kabul edilen sigara ile 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar, 'hakaret' suçundan ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
Bir yıl geçmesine rağmen dehşetin izlerini hala vücudunda taşıdığını belirten G.K., "Tek isteğim mutlu bir evlilikti. Severek evlendim ama hayatımı cehenneme çevirdi.
'Seni öldürürüm' diye yumruklayıp, belli aralıklarla vücudumda sigara söndürüyordu. 20 yaşındayım ama çok acı çektim. Hayatıma devam etmek istiyorum" dedi.
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