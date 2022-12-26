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Sultanbeyli'de alevler geceyi aydınlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Sultanbeyli’de alevler geceyi aydınlattı

Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken binada maddi hasar meydana geldi.

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