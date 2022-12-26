26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da Rus turist selfie çekmek isterken 40 metre yükseklikten düşerek öldü

Antalya'da Rus turist selfie çekmek isterken 40 metre yükseklikten düşerek öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
ABONE OL
Antalya’da Rus turist selfie çekmek isterken 40 metre yükseklikten düşerek öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde selfi çekmek isterken 40 metrelik kayalıklardan düşen 35 yaşındaki Rus turist Stanislav İvanchenko hayatını kaybetti.

Manavgat'ın Beşkonak Milli Parkı'nda bulunan Köprülü Kanyon'a giden Rus Stanislav İvanchenko ile yakınları Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34), çevrenin fotoğraflarını çekti.

KAYALIKLARDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Bu sırada Stanislav İvanchenko, selfi çekmek için çıktığı kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü.

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınları hemen Stanislav İvanchenko'nun yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

112 ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Stanislav İvanchenko'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçük Taha’nın hayatı kabusa döndü KÜÇÜK TAHA'NIN HAYATI KABUSA DÖNDÜ
Küçük Taha’nın hayatı kabusa döndü

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA