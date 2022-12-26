Hatay'da korkunç kaza! İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi...Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı servis midibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, sabaha karşı Altınçağ ile Yeniyurt mahalleri arasında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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