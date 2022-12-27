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Tüfeği temizlerken kendisini vurdu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Tüfeği temizlerken kendisini vurdu!

Son dakika haberine göre Adıyaman’da, gece geç saatlerde kendisine ait tüfeği temizlemek isteyen kişi kazara kendisini vurarak yaralandı. Erdal P.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayağında ciddi yaralanmanın olduğu öğrenildi.

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