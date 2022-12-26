Diyarbakır’da genç kızın ölümünde korkunç gerçek! Ailesinin sözleri kan dondurdu
Diyarbakır’da 19 yaşındaki İclal Şimşek hakkında ailesi "uykusunda öldü" diyerek ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda boynunda izler bulunması üzerine aile üyeleri gözaltına alındı. Sorguda cinayeti itiraf eden aile, 2 yıl önce evlenip yanlarına geri dönen kızları İclal’in babası Kadri K., tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da yaşanan olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti. Şimşek'in annesi M.K., babası Kadri K. ve kardeşleri 25 yaşındaki Ö.K.ile 16 yaşındaki M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.'nın işlediği tespit edildi.
EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.
TUTUKLANDI
Diyarbakır'da, aile üyelerinin itirafıyla uykusunda kızı İclal Şimşek'i boğarak öldürdüğü ortaya çıkan ve gözaltına alınan baba Kadri Koyun ile birlikte anne M.K., çocukları Ö.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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