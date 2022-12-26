Diyarbakır’da genç kızın ölümünde korkunç gerçek! Ailesinin sözleri kan dondurdu

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da, aile üyelerinin itirafıyla uykusunda kızı İclal Şimşek'i boğarak öldürdüğü ortaya çıkan ve gözaltına alınan baba Kadri Koyun ile birlikte anne M.K., çocukları Ö.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadri Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.