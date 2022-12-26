İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağladı! 30 dakikada geçiliyor! Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde 6 yılda 9 milyon araç geçiş yaptı

"TÜNEL OLMASAYDI GÜNLÜK 130-140 TIRLIK SEVKİYATI YAPAMAZDIK"

Tünelin sürücülere büyük katkı sağladığını ifade eden Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) ve Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, tünel ile özellikle kış dönemlerden 3,5 saatte aşılabilen Ilgaz Dağı'nın 37 dakikada geçilebildiğini ifade ederek, "Şu anda tünel olmasaydı günde fabrikalardan günlük 130-140 tırlık sevkiyatı yapamazdık. Bu mümkün olmazdı. Karlı havalarda lojistiğinde gelişmesi ile beraber biz buradan bu kadar sevkiyatı işleyemezdik. Karabük yolunu kullanmak zorunda kalacaktık. Ama şu anda tünelin açılması ile birlikte çok rahat bir yolculuk yapmaktayız. Konforlu bir yolculuk yapmaktayız. Ben 28 sene şoförlük yaptım. Ben karlı havalarda arabamın 3 gün dağda mahsur kaldığını biliyorum. Ne kadar da kendi aracımız olsa bu bir milli servettir. Bu tünelle beraber bu bölgede olan trafik kazalarında yüzde 80-90 oranında azalma meydana gelmiştir. Can kayıplarımız azalmıştır. Ben iyi hatırlıyorum. Tünel yokken bir yolcu otobüsümüz kaza yapmıştı. Kazada çok sayıda arkadaşımız hayatını kaybetmişti. Tünel olmadığı zaman zincirleri hem çekicilere hem de araçlara takardık. Arabamız rampada çıkmadığı zaman kaydırmamak için uğraşırdık. Bunları çok yakinen yaşadık. Tüneli yapanlardan Allah razı olsun" dedi.