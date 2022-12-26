İstanbul’da müşteri gibi gelip küçük çocuğa hırsızlık yaptırdılar! O anlar güvenlik kamerasında
İstanbul’da bir tuhafiye dükkanına gelip tırnakçılık yapmak isteyen 6 kadın, işyeri sahibinin dikkati sayesinde başarılı olamayınca bu kez küçük çocuğa hırsızlık yaptırdı. Kıyafetleri alacakmış gibi yapan 5 kadının kamufle ettikleri küçük çocuk yaklaşık 300 TL değerindeki kıyafeti askıdan çıkararak çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olay geçen Cumartesi günü Uğurmumcu Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tuhafiye dükkanı işleten Nermin Dilek hırsızların hedefi oldu. Bir grup kadın, dükkana girerek 200 lira bozdurmak istediğini söyledi. Kadınlardan şüphelenen Dilek, bozuk para olmadığını söyleyerek yanındaki müşterisini de dikkatli olması konusunda uyardı. Ellerindeki kıyafeti Dilek'e atan kadın şüpheliler ardından dışarı çıktı. Bu sırada harekete geçen bir çocuk ise askıdaki 300 liralık kıyafeti çıkararak kadınlarla birlikte oradan uzaklaştı. Kaza anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşanan olayı anlatan Nermin Dilek, " Dün haberlerde izlemiştim böyle bir çete olduğunu. Bir esnaf kardeşimizin bakkal dükkanına girmişler. Orada bir tartışma falan da yaşanmış üzüldüm ama bugün de benim başıma aynısı geldi. Burada küçük esnaf olmak ayrı bir şey, giden malın arkasından üzülmek ayrı bir şey ama en çok üzüldüğüm tarafı çocuk oldu. Bu işi çocuğa yaptırdılar. Ben istemiyorum çocukları bu tür işlere alet etmelerini çok üzülüyorum. 5-6 kişi geldiler ilk önce parayla falan başladılar. 200 lira bozdurmak istediler. Bu bir tırnakçılık yöntemiymiş tam net bilmiyorum ama 200 lira verdiler bana. Ben de bozuk yok deyince bir telaş yaptılar eşyaları üzerime atıp gittiler giderken ben de arkalarından çıktım orada bir kuşku da vardı. Ben de bu durumdan kuşkulandım hatta bir müşterim vardı yanımda ona göz işareti yaptım sen dikkat et bunlar bir şeyler yapabilirler diye belliydi çünkü. Onlar çıktılar ve çıkarken ben de arkalarından çıktım bir şey görmedim ama benim kamera kaydım var. Kayıtlarda bu çocuğun almasına üzüldüm. Çocuğu kamufle ettiler orada ve alet ettiler en çok ona üzüldüm. Bu tür hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini istiyorum, rica ediyorum büyüklerimizden ve yetkililerimizden. Çocuklarımızı kötü yetiştirmeyelim lütfen belki 200-300 liralık şeyler yerine konulabilir ama giden gençliğimiz yerine konulmaz. Ben onlar için istiyorum ki temiz bir Türkiye olsun, temiz bir gelecek olsun, bu tür insanlara bir ceza kesilsin ve yardımcı olalım, bir şeyler yapalım ki çocuklarımız temiz yetişsin tek istediğim bu. Bu olayların bir daha yaşanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERADA
Tırnakçılık yapmak için gelip başarılı olamayan ve küçük çocuğa hırsızlık yaptıran çetenin görüntüsü ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gruplar halinde gelen kadınların işyerine girdikleri, ardından ise dışarıda bulunan kıyafetleri inceler gibi yapıp kamufle edilen küçük çocuğun askıda bulunan kıyafeti çaldığı görülüyor.
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