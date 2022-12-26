Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gerekli belgeler...
Uzun yıllardır ehliyet sahibi olanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. 2016 yılında yeni ehliyetlere geçildi ve geçmeyenlere de bir müddet süre verildi. Ehliyetini henüz yenilemeyenler için uyarılar yapıldı. Henüz ehliyet değişikliği yapmayan vatandaşlar için son tarih belli oldu. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
Uzun yıllardır ehliyet sahibi olanlar bu haber sizi ilgilendiriyor. 2016 yılında yeni ehliyetlere geçildi. Eski tip sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar değiştirilmesi gerekiyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yayınladığı duyuruyla sürücü belgesi değiştirme tarihinin uzatıldığını açıkladı. Peki, ehliyet değişikliği için son tarih ne? İşte, ehliyet hakkında merak edilen soruların cevabı...
31 ARALIK 2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI!
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir.
Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenleriin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.
YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
Eski sürücü belgesi
Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu
Sürücü belgesi
Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu
2 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.
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