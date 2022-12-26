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Harmancık’ın atık suları da kontrol altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Harmancık’ın atık suları da kontrol altında

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık ilçesine kazandırılan Atıksu Arıtma Tesisi hizmete açıldı. İlçe nüfusunun yarısına hizmet verecek tesis sayesinde doğaya deşarj edilen suda kalitenin artmasıyla yeraltı sularına da zarar verilmemiş olacak.

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