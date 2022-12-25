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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 8 şüpheliye gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2022
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İstanbul’da kaçak tütün operasyonu: 8 şüpheliye gözaltı

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Öte yapılan baskın yapılan adreslerde kumaş toplarının arasına gizlenmiş 3 bin 924 paket kaçak sigara, 9 bin 880 kaçak puro, 342 elektronik sigara, 70 elektronik sigara likidi, 2 kilogram nargile tütünü ve 2 kilogram tütün ele geçirildi.

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