Sabah uyanınca her yer bembeyaz olacak ⛄ Lapa lapa kar yağacak ❄ Meteoroloji'den 18 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı
Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bu hafta etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 18 kenti fırtına, sağanak ve kar yağışına karşı "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı. Uzmanlar ABD'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların Türkiye'ye doğru akacağını belirtti. Sibirya soğuklarının yakın zamanda ülkemizde etkili olacağını da belirten uzmanlar vatandaşların merak ettiği İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusuna da yanıt verdi.
Aralık ayının son günlerini yaşarken, yurda Karadeniz üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgası yeni haftada etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. Birçok ilde kar ve tipi ile birlikte dondurucu soğuklar görülecek. İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı? İşte merak edilen hava durumu raporu.
TÜRKİYE'YE GERÇEK MANADA KIŞ GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Türkiye'ye gerçek kışın geleceğini belirtti. Ökten, "Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve Abd için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Ökten, "Çok az kaldı İstanbul. Kıştan ümidim yok diyenlere şaşırıyorum. İstanbul'a 2012'de ilk Kar 14 Ocak'ta yağdı. 6 tane örtülük kar geldi. 2012 Kışından memnun olmayan yoktur sanırım. 2004'te ilk kar 8 Ocak'ta geldi. Bugün 24 Aralık ve veriler çok iyi geliyor. Az daha sabır..." dedi.
ABD'DEKİ SOĞUKLAR TÜRKİYE'YE DOĞRU AKACAK
Amerika Birleşik Devletleri'nde, soğuk hava ve kar fırtınaları sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi.1,7 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Uzmanlar eksi 53 dereceyi bulan dondurucu soğukların 200 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceğini belirtiyor. Kerem Ökten ise, "ABD kar altında. Sert bir Aralık ayı yaşadılar. Ocak ayını ise daha ılıman geçirecekler. Soğuklar artık Türkiye'ye akmaya başlayacak..." diye paylaşım yaptı.
SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUKLAR
Ökten ayrıca "Sibirya sistemleri güçlenerek gelir. İzlanda sistemleri zayıflayarak gelir. Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz soğuklar Sibirya kökenli. Dolayısıyla her gün güncellemelerde daha da güçlenen soğuklar göreceğiz. Efsanevi bir sistem gelebilir..." dedi.
İSTANBUL'A ÇARŞAMBA UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit ise "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok. Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz. İç bölgelerde kar yağması için -1 , -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
18 KENTE ÖNEMLİ UYARI
Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddeli rüzgar bekleniyor.
Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (hava durumu tehlikeli) ile uyarıldı.
Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun kar yağışı beklentisi var.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
26 ARALIK PAZARTESİ
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmurlu, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile sabah saatlerinde Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 4°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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