Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı. Kızılcahamam ilçesinde yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu. Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Peki, Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı. Kızılcahamam ilçesinde yağan karla kartpostallık görüntüler oluştu.
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
26 ARALIK PAZARTESİ ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI? VALİLİK AÇIKLAMALARI...
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
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