Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Peki, Ankara'da yarın okullar okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...