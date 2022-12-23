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Trabzon’da 16 yıllık sır cinayet aydınlatıldı! Suçunu itiraf eden sanığa 23 yıl hapis

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Trabzon’da 16 yıllık sır cinayet aydınlatıldı! Suçunu itiraf eden sanığa 23 yıl hapis

Trabzon'da Hüray Balcı, evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki akrabası Fatime Balcı’yı 17 bıçak darbesiyle öldürdü. 16 yıllık sır cinayetin sanığı 35 yaşındaki Hüray Balcı, tutuklu yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapse çarptırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçeside yaşanan olay, 28 Mayıs 2005'te Kuruçam köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatime Balcı, evine giren kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, suç aleti bıçağı bırakıp kaçarken, 17 bıçak darbesi alan Fatime Balcı hayatını kaybetti. Evden herhangi bir şeyin çalınmadığını belirleyen jandarma, faili de bulamadı. Olay yerindeki parmak izleri ile kan lekeleri için de DNA incelemesi yapıldı ancak bakılan 63 kişi ile eşleşme sağlanamadı.

CİNAYET 16 YIL SONRA AYDINLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, yıllar sonra dosyayı yeniden açtı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra son teknoloji ile yeniden kan ve parmak izi eşleşmesi yapılarak cinayet çözüldü. Ekipler, şüphelinin Hüray Balcı olduğunu belirledi. 1 Mart 2021'de gözaltına alınan Balcı, suçunu itiraf ederek tutuklandı.

"HIRSIZLIK AMAÇLI EVE GİRDİM"

Sorgusunda "Hırsızlık amaçlı eve girdim. Aramızda boğuşma oldu. O anda merdiven boşluğunda bıçakladım. Tektim, hiçbir şey almadım, olay sonrası evden ayrıldım" diyen Hüray Balcı hakkında, ağırlaştırılışmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun küçük yaşta işlendiğini gözeterek Balcı'yı 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'silahlı yağma' ve 'konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından ise zaman aşımı gerekçesiyle sanığa ceza vermedi.

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