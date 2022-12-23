Trabzon’da 16 yıllık sır cinayet aydınlatıldı! Suçunu itiraf eden sanığa 23 yıl hapis

Trabzon'un Akçaabat ilçeside yaşanan olay, 28 Mayıs 2005'te Kuruçam köyünde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatime Balcı, evine giren kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, suç aleti bıçağı bırakıp kaçarken, 17 bıçak darbesi alan Fatime Balcı hayatını kaybetti. Evden herhangi bir şeyin çalınmadığını belirleyen jandarma, faili de bulamadı. Olay yerindeki parmak izleri ile kan lekeleri için de DNA incelemesi yapıldı ancak bakılan 63 kişi ile eşleşme sağlanamadı.