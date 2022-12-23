23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beyaz örtüyle kaplanacaklar ❄️ Kara kış geldi | Meteoroloji uyardı: Pazar gününe dikkat | Zemheri etkili olmaya başlıyor

Beyaz örtüyle kaplanacaklar ❄️ Kara kış geldi | Meteoroloji uyardı: Pazar gününe dikkat | Zemheri etkili olmaya başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
ABONE OL
Beyaz örtüyle kaplanacaklar ❄️ Kara kış geldi | Meteoroloji uyardı: Pazar gününe dikkat | Zemheri etkili olmaya başlıyor

Hafta başında yurda giriş yapan soğuk hava dalgası yerini güneşli günlere bırakırken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Pazar günü yurdu etkisi altına alacağı belirtilen soğuk havanın bazı illerde kar ve sağanak yağışına neden olacak. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporuna göre 28 il beyaz örtüyle kaplanacak. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise A Haber canlı yayınında birçok İstanbullu tarafından merak edilen 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt verdi.

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala kar yağışı için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi.

Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. Birçok ilde kar ve tipi ile birlikte dondurucu soğuklar görülecek. İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı? İşte merak edilen hava durumu raporu.

METEOROLOJİ UZMANI SOĞUKLAR İÇİN TARİH VERDİ

A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Zemheri soğukları için tarih verdi. Özdemir, Don, ve sis olaylarının artacağını belirterek Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söyledi.

22 ARALIK İLE 30 OCAK ARASINDA 40 GÜN ZEMHERİ AYI

İşte Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar: Herkes kar beklentisi içerisinde. Ay sonuna kadar kar beklenmiyor ama soğuklar artmaya başladı.

Özdemir, "Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

"Zemheri ayı diyoruz. Yüksek basınç girişi var. Yarından itibaren Anadolu'da hava daha da soğuyacak. Don, ve sis olayları görünecek. Anadolu'yu zorlu günler bekliyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde. Tabi güneş kendisini gösterecek. Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Soğuklar var, kuraklık devam ediyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ocak ayı içerinde olabilir. Günlerce süren kışlar değil ama 2-3 gün süren yoğun yağışlar olabilir. Pek büyük bir yağış görünmüyor ama soğuk hava etkisini gösteriyor. Balkanlar ve Ukrayna üzerinden gelen soğuk havanın etkisi var. Sibirya yüksek basıncının etkisi de var.

ZEMHERİ SOĞUKLARININ HABERCİSİ

Tüm yurtta parçalı bulutlu, sisli ve bol don olan günlerimiz var. Yağış yok gibi. Bu zemheri soğuklarının habercisi. Tabi kar yağsa hava yumuşayacaktır. Bir yorgan gibi gökyüzünü örteceği için bulutlar daha yumuşak bir hava olacaktır ama şu anda öyle bir şey yok. Şiddetli soğuk ve bu soğuklar devam edecektir.

GÜNEŞE ALDANMAYIN!

Güneşe aldanmamak gerekir. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. İstanbul'da ay sonuna kadar kar yağışı yok. Bir yılbaşı sürprizi olur mu? Onu göreceğiz. Ama sert soğuklar devam ediyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI

23 ARALIK CUMA

24 ARALIK CUMARTESİ

25 ARALIK PAZAR

26 ARALIK PAZARTESİ

27 ARALIK SALI

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA