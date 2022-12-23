Beyaz örtüyle kaplanacaklar ❄️ Kara kış geldi | Meteoroloji uyardı: Pazar gününe dikkat | Zemheri etkili olmaya başlıyor
Hafta başında yurda giriş yapan soğuk hava dalgası yerini güneşli günlere bırakırken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Pazar günü yurdu etkisi altına alacağı belirtilen soğuk havanın bazı illerde kar ve sağanak yağışına neden olacak. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporuna göre 28 il beyaz örtüyle kaplanacak. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise A Haber canlı yayınında birçok İstanbullu tarafından merak edilen 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt verdi.
Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala kar yağışı için meraklı ve heyecanlı bekleyiş devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi.
Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. Birçok ilde kar ve tipi ile birlikte dondurucu soğuklar görülecek. İstanbul'da kar yağacak mı? Ankara'da kar yağacak mı? İşte merak edilen hava durumu raporu.
METEOROLOJİ UZMANI SOĞUKLAR İÇİN TARİH VERDİ
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Zemheri soğukları için tarih verdi. Özdemir, Don, ve sis olaylarının artacağını belirterek Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söyledi.
22 ARALIK İLE 30 OCAK ARASINDA 40 GÜN ZEMHERİ AYI
İşte Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar: Herkes kar beklentisi içerisinde. Ay sonuna kadar kar beklenmiyor ama soğuklar artmaya başladı.
Özdemir, "Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.
"Zemheri ayı diyoruz. Yüksek basınç girişi var. Yarından itibaren Anadolu'da hava daha da soğuyacak. Don, ve sis olayları görünecek. Anadolu'yu zorlu günler bekliyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde. Tabi güneş kendisini gösterecek. Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Soğuklar var, kuraklık devam ediyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Ocak ayı içerinde olabilir. Günlerce süren kışlar değil ama 2-3 gün süren yoğun yağışlar olabilir. Pek büyük bir yağış görünmüyor ama soğuk hava etkisini gösteriyor. Balkanlar ve Ukrayna üzerinden gelen soğuk havanın etkisi var. Sibirya yüksek basıncının etkisi de var.
ZEMHERİ SOĞUKLARININ HABERCİSİ
Tüm yurtta parçalı bulutlu, sisli ve bol don olan günlerimiz var. Yağış yok gibi. Bu zemheri soğuklarının habercisi. Tabi kar yağsa hava yumuşayacaktır. Bir yorgan gibi gökyüzünü örteceği için bulutlar daha yumuşak bir hava olacaktır ama şu anda öyle bir şey yok. Şiddetli soğuk ve bu soğuklar devam edecektir.
GÜNEŞE ALDANMAYIN!
Güneşe aldanmamak gerekir. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. İstanbul'da ay sonuna kadar kar yağışı yok. Bir yılbaşı sürprizi olur mu? Onu göreceğiz. Ama sert soğuklar devam ediyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
23 ARALIK CUMA
24 ARALIK CUMARTESİ
25 ARALIK PAZAR
26 ARALIK PAZARTESİ
27 ARALIK SALI
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
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