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Bitlis beyaz örtüye boyandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Bitlis beyaz örtüye boyandı!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar etkili oldu. Sabah başlayan yağışın ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde de kar etkili oldu.

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