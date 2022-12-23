İstanbul’da alacak-verecek cinayeti! 8 kişi genç adamı önce dövdü ardından bıçakladı

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından evde inceleme yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, ölen gencin kimliğini tespit etti. Ardından çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, yaptığı saha çalışmasında genci önce dövüp sonra bıçaklayan şahısların Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U. isimli şahıslar olduğunu belirledi. Genç ile şahıslar arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktığı ve çıkan tartışma sonucunda gencin bıçakla yaralandığı tespit etti.

GENCİ BORÇ SEBEBİYLE ÖLDÜRMÜŞLER

Olaya karışan 8 şüpheli, aynı gün Esenyurt Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 8 şüpheliye olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etmelerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.