Gelinim Mutfakta FINDIKZADE TATLISI TARİFİ: Gelinim Mutfakta fındıkzade tatlısı nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler...

Daha önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dk. Pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve 1-2 dakika bekletin. Yaptığınız soğuk şerbeti kepçe ile üzerine eşit bir şekilde dökün. Tatlı şerbeti çekip, soğuyana dek bekletmelisiniz.

Şimdi ise krem şantiyi bir bardak sütle hazırlayın. Dolaba koyup soğumaya bırakın. Tatlı şerbetini çektikten ve soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi ilave edin. Spatula yardımı ile eşit bir şekilde yaymalısınız.

Tatlının üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirin. Son olarak 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. Şimdi buzdolabından çıkarın dilimleyip servis yapabilirsiniz.