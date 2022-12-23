Gelinim Mutfakta FINDIKZADE TATLISI TARİFİ: Gelinim Mutfakta fındıkzade tatlısı nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler...
Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali yaşandı. 23 Aralık Cuma günü, fındıkzade tatlısı yapan gelinler, en yüksek puanları toplamak için tüm hünerlerini sergiledi. Gelinim Mutfakta yarışmasında yapılan fındıkzade tatlısı ise izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, fındıkzade tatlısı nasıl yapılır? Haftanın birincisi hangi gelin? İşte, fındıkzade tatlısının yapılışı...
Gelinim Mutfakta fındıkzade tatlısı nasıl yapılır? sorusu Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünü izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün birbirinden lezzetli tarifleri ekranlara getiren Gelinim Mutfakta'da 23 Aralık Cuma(bugün) gelinler fındıkzade tatlısını yaparak,en yüksek puanı toplamaya çalıştı. Peki, fındıkzade tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK HAFTANIN FİNALİNDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta Nagihan gelin elendi. Bugünün birincisi olan Zeynep, çeyrek altını ve 7 bileziği kazandı.
FINDIKZADE TATLISI YAPILIŞI VE GEREKLİ MALZEMELER
KEK İÇİN:
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı sıvı yağ
3 adet yumurta
1 su bardağı Hindistan cevizi
1 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı toz fındık
1 su bardağı galeta unu
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
ÜZERİ İÇİN:
1 paket toz krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
YAPILIŞI
İlk olarak şerbeti için küçük bir tencere içine 2 su bardağı toz şeker ve 2 buçuk su bardağı su ilave edin. Ardından sürekli karıştırarak, şekerin erimesini sağlayın.
Sonrasında şerbeti kaynamaya bırakmalısınız. Şerbet kaynadıktan sonra Ocak üzerinden alıp, soğumaya bırakmalısınız.
Derin bir kap içerinde yumurta ve şekeri çırpmaya başlayın. Üzerine sıvı yağ ekleyin. Sonrasında galeta unu, Hindistan cevizi, çekilmiş fındık, kabartma tozu ve vanilya koyun ve mikserle karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı yağlanmış kare borcama dökün.
Daha önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30 dk. Pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve 1-2 dakika bekletin. Yaptığınız soğuk şerbeti kepçe ile üzerine eşit bir şekilde dökün. Tatlı şerbeti çekip, soğuyana dek bekletmelisiniz.
Şimdi ise krem şantiyi bir bardak sütle hazırlayın. Dolaba koyup soğumaya bırakın. Tatlı şerbetini çektikten ve soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi ilave edin. Spatula yardımı ile eşit bir şekilde yaymalısınız.
Tatlının üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirin. Son olarak 2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. Şimdi buzdolabından çıkarın dilimleyip servis yapabilirsiniz.
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