Zonguldak’ta 3 çocuk annesiz kaldı! Yenge katilinin savunması ’pes’ dedirtti!

İDDİANAME KABUL ERDİLDİ



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ersin Tunçdemir soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, Engin Tunçdemir ile babasının evi terk etmesinden dolayı tartıştıklarını, eve gittiğini, ağabeyinin peşinden geldiğini düşünerek kendini savunmak için tüfeği aldığını söyledi. Ersin Tunçdemir, odaya bir akrabasının girdiğini daha sonra kapıyı iterek yengesi Derya Tunçdemir'in de geldiğini ifade etti. Derya Tunçdemir'in hiçbir şey söylemeden tüfeğin namlusunu tuttuğunu bu esnada tüfeğin nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde ateş aldığını ileri süren Ersin Tunçdemir, yengesinin vurularak yere düştüğünü, olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtti.