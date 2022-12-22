Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı tatili resmi tatil mi, kaç gün sürecek?
Aralık ayının bitmesine son günler kala yılbaşı tatili ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Yeni yıla dinlenerek girmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Yılbaşı tatili kaç gün?", "Yılbaşı tatili resmi tatil mi, kaç gün sürecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı resmi tatil mi?
Yılbaşı tatili kaç gün sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bul yılda yeni yıla tatil yaparak ya da dinlenerek girmek isteyenler yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı tatili resmi tatil mi, kaç gün sürecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Yılbaşı bu yıl 31 Aralık Cumartesi gecesini, 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN SÜERCEK?
Yılbaşı tatili bu yıl hafta sonuna dek gelmesiyle birlikte hafta sonu günlerini kapsayacak.
31 ARALIK VE 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil sayılmıyor. 1 Ocak günü ise resmi tatil sayılıyor. Bu yıl 1 Ocak Pazar gününe denk gelmesiyle birlikte çoğu vatandaş normal izin gününü yaşayacak.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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