Yılbaşı tatili kaç gün sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bul yılda yeni yıla tatil yaparak ya da dinlenerek girmek isteyenler yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı tatili resmi tatil mi, kaç gün sürecek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Yılbaşı bu yıl 31 Aralık Cumartesi gecesini, 1 Ocak Pazar gününe bağlayan gece kutlanacak.