Diyarbakır’da iğrenç olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar | İstenen ceza belli oldu

İddianamede, sanık Siyahmet Çelebi'nin üzerine atılı suçlamaya kabul etmediği, çocuğun ise sanığın kendisine istismarda bulunduğu yönünde ifadelerine yer verildi. İddianamede, "Şüpheli savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı ve itibar edilmemesi gereken bir savunma niteliğinde olduğu, savunmasına itibar edilemeyeceği ve üzerine atılı suçun işlediği anlaşılarak, cezalandırılması talep olunur" denildi. Siyahmet Çelebi hakkında 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 21 yıldan 43,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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