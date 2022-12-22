Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı! Defalarca ateş etti

"7-8 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Olayın yaşandığı esnada ders çalıştığını bir anda silah sesleri duyunca 112'yi aradığını söyleyen vatandaş, "Ders çalışıyorum. Bir anda 7-8 el silah sesi geldi. Ondan sonra direkt 112'yi aradım, ambulans ve polis geldi. İçeriden bir tane ablayı çıkardılar. Bayağı bir yaralanmış görünüyordu. Sonra bir tane de yaralı erkek çıktı" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.