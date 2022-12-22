Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı! Defalarca ateş etti
Kocaeli’de bir kadın ve eşi, kadının eski eşi tarafından evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralandığı öğrenilen çift tedavileri için hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan L.Y. ise yakalandı.
Kocaeli'de yaşanan olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, L.Y. adlı şahıs İstanbul'dan tabancayla, eski karısının Kocaeli'de yaşadığı ikamete geldi.
Evin hem önünde hem de içinde ateş açtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralandığı öğrenilen Esmanur B. ile eşi Sezer B., hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI
Eski karısını ve eski karısının yeni kocasını vurduktan sonra kaçan L.Y. ise kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüntüler çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde L.Y. kaçarken arkasından onu kovalayan 2 kişinin de olduğu görüldü.
"7-8 EL SİLAH SESİ DUYDUM"
Olayın yaşandığı esnada ders çalıştığını bir anda silah sesleri duyunca 112'yi aradığını söyleyen vatandaş, "Ders çalışıyorum. Bir anda 7-8 el silah sesi geldi. Ondan sonra direkt 112'yi aradım, ambulans ve polis geldi. İçeriden bir tane ablayı çıkardılar. Bayağı bir yaralanmış görünüyordu. Sonra bir tane de yaralı erkek çıktı" diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı tatili resmi tatil mi, kaç gün sürecek?
- KYK paraları o tarihte hesaplarda! 2022-2023 KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler...
- KURULUŞ OSMAN 110. BÖLÜM FRAGMANI: Osman Bey'i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
- BENZİNE ZAM SON DAKİKA: 22 Aralık akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, motorin (mazot), benzin fiyatı güncel liste...
- TUS EK TERCİH SONUÇ EKRANI | 2022-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- ALTIN, DOLAR CANLI TAKİP! Merkez Bankası Faiz kararı sonra altın ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte ilk tepki
- İşverene asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2023 asgari ücret devlet işveren desteği kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
- EYT'de son dakika: Asgari ücret zammı ile her şey sil baştan! Askerlik borçlanması, eksik prim tamamlama, tazminat...
- Muhtar maaşı son dakika açıklandı! 2023 Ocak asgari ücret artışı ile muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- Temmuzda Asgari Ücrete ZAM VAR MI? 2023 Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması
- 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı 2023 ZAMMI ne kadar, kaç TL? Asgari Ücret zammı sonrası en yüksek yaşlılık maaşı ne oldu?
- 2023 STAJYER Maaşları kaç TL oldu? Staj Ücretlerine ne kadar zam geldi? Asgari Ücret zammı sonrası Stajyer MAAŞLARI