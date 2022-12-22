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Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı! Defalarca ateş etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı! Defalarca ateş etti

Kocaeli’de bir kadın ve eşi, kadının eski eşi tarafından evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralandığı öğrenilen çift tedavileri için hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan L.Y. ise yakalandı.

Kocaeli'de yaşanan olay, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, L.Y. adlı şahıs İstanbul'dan tabancayla, eski karısının Kocaeli'de yaşadığı ikamete geldi.

Bir süre eski karısı Esmanur B. ve eski karısının kocası Sezer B. ile tartışan şahıs, tabancayla ateş açtıktan sonra hızla evden uzaklaştı.

Evin hem önünde hem de içinde ateş açtığı öğrenildi. Silah seslerini duyan etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı öğrenilen Esmanur B. ile eşi Sezer B., hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

Eski karısını ve eski karısının yeni kocasını vurduktan sonra kaçan L.Y. ise kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, koşarak uzaklaşmaya çalıştığı görüntüler çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde L.Y. kaçarken arkasından onu kovalayan 2 kişinin de olduğu görüldü.

"7-8 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Olayın yaşandığı esnada ders çalıştığını bir anda silah sesleri duyunca 112'yi aradığını söyleyen vatandaş, "Ders çalışıyorum. Bir anda 7-8 el silah sesi geldi. Ondan sonra direkt 112'yi aradım, ambulans ve polis geldi. İçeriden bir tane ablayı çıkardılar. Bayağı bir yaralanmış görünüyordu. Sonra bir tane de yaralı erkek çıktı" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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