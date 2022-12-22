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Canlı yayında güvercinin başını koparttı! Ankara'daki vahşette güvercinin can çekiştiği anlar kameralara yansıdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Canlı yayında güvercinin başını koparttı! Ankara’daki vahşette güvercinin can çekiştiği anlar kameralara yansıdı

Ankara'da Emre D. isimli şahıs sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerde bir vahşete imza attı. Elindeki güvercini başını kopararak öldüren şahsın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahsa idari para cezası uygulandı. İşte o anlar...

Ankara'da güvercinin başını kopararak öldüren şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Keçiören'de yaşanan olayda Emre D. isimli şahıs beslediği güvercinlerden birini kafesten alıp, başını kopardıktan sonra yere fırlattı.

Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşan Emre D. büyük tepki topladı. Gözaltına alınan Emre D., idari para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı.

Şahsın elindeki diğer güvercinlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el koyulacağı da açıklandı.

Canlı yayında güvercinin başını koparttı! CANLI YAYINDA GÜVERCİNİN BAŞINI KOPARTTI!

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