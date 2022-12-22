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Tunceli’de koruma altındaki yaban keçisini öldüren 2 kişiye 256 bin lira ceza

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Tunceli’de koruma altındaki yaban keçisini öldüren 2 kişiye 256 bin lira ceza

Tunceli'de koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana yakalandı. Kimlikleri tespit edilen avcılara, toplam 256 bin 540 TL para cezası kesildi.

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