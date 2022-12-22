Ordu’da Eda’yı yaka kartı ipiyle boğarak öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme

Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Evli, cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.