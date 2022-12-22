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Ordu’da Eda’yı yaka kartı ipiyle boğarak öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Ordu’da Eda’yı yaka kartı ipiyle boğarak öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme

Ordu'da 36 yaşındaki Sinan Şimşek, doğum günü kutlamasından sonra aralarında çıkan kavgada 22 yaşındaki sevgilisi Eda Evli'yi yaka kartı ipiyle boğarak öldürdü. Tutuklu yargılanan Şimşek’in hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olay, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek, iddiaya göre, sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı.

Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Evli, cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.

Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darp edildiği anlaşılan Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İncelemede Evli'nin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek SEGBİS aracılığı ile katıldı, Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan savcı, Sinan Şimşek'in 'eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

Sevgilisini yaka kartı ipiyle boğarak öldürdü SEVGİLİSİNİ YAKA KARTI İPİYLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

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