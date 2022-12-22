22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da iğrenç olay! Asansör sapığı böyle yakalandı

İstanbul’da iğrenç olay! Asansör sapığı böyle yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
ABONE OL
İstanbul’da iğrenç olay! Asansör sapığı böyle yakalandı

İstanbul’da motosikletli Oğuzhan Ö.'nin farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edildi. Kadınlardan birinin taciz edildiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, Oğuzhan Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşanan olay, 19 Kasım tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti.

Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti. T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.

Asansördeki taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin asansöre girene kadar takip ettiği kadını taciz ettiği, kapı kapanacağı sırada sarıldığı kadını yere düşürdüğü yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA