İstanbul’da iğrenç olay! Asansör sapığı böyle yakalandı
YAŞAM DHA
İstanbul’da motosikletli Oğuzhan Ö.'nin farklı tarihlerde takip ettiği 5 kadını asansörde taciz ettiği iddia edildi. Kadınlardan birinin taciz edildiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, Oğuzhan Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'da yaşanan olay, 19 Kasım tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti.
Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar devam ederken 10 Aralık'ta da T.S. isimli kadın da polise aynı şikayetle gitti. T.S.'nin taciz edildiği yerde güvenlik kamerası incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin Oğuzhan Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ö., taciz ettiği iddia edilen kadınlar tarafından teşhis edildi.
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