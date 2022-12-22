İstanbul’da iğrenç olay! Asansör sapığı böyle yakalandı

İstanbul'da yaşanan olay, 19 Kasım tarihinde Kadıköy'de meydana geldi. D.K., A.A., N.Ç. ile A.B., kendilerini takip eden bir motosikletli tarafından asansörde taciz edildiklerini polise şikayet etti.

Farklı saatlerde yaşanan taciz olayının ardından polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.