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Hatay'da feci kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Hatay’da feci kaza!

Son dakika haberine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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