Bursa merkezli iki ilde şafak operasyonu! Hırsızın sözleri şoke etti

MODİFİYELİ HIRSIZLAR KAMERADA

Merkez Nilüfer ilçesinde özellikle Kayapa ve Hasanağa mahallerinde kamyonet ile inşaatlardan 2 milyon lira değerinde inşaat malzemesi çalan hırsızlar kameraları hesaba katmadı. 450'ye yakın güvenlik ve PTS kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin her seferinde aracın farklı yerlerinde değişiklik yaptığını tespit etti. Zanlıların bir olayda camlara film takarken, diğer olayda aracın önündeki kaput kılıfını değiştirdikleri, farları ve tepe ışıklarını değiştirdikleri görüldü.