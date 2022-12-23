23 Aralık 2022, Cuma
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Canlı yayında güvercinin başını koparttı! Ankara'daki vahşet anları kamerada
Ankara'da Emre D. isimli şahıs sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerde bir vahşete imza attı. Elindeki güvercini başını kopararak öldüren şahsın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahsa idari para cezası uygulandı. İşte o anlar...