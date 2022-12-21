İstanbul’da kaçak elektronik sigara operasyonu! 10 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
YAŞAM İHA
İstanbul’da polis ekiplerince 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 16 bin 346 elektronik sigara, elektronik sigara aksamı ve likiti ele geçirildi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçları çerçevesinde, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adres, depo ve işyerine operasyon gerçekleştirildi. Peş peşe yapılan baskında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu depolarda ve işyerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 961 bin 700 lira olan 16 bin 346 kaçak elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve likiti ele geçirildi.
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