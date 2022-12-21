Bursa’da akılalmaz olay! Cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı 157 gün sonra tekrar tutuklandı | İfadesi 'pes' dedirtti
Bursa’da bir kişi otopark yeri yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört’ü bıçaklayarak öldürdü. Kardeşi Nezir Cört'ü de yaralayan, Hüseyin Özdemir tutuklandıktan 37 gün sonra mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. Özdemir, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildikten 157 gün sonra yeniden tutuklandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, 7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman ve Nezir Cört kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Cört kurtarılamadı.
"AMACIM YARALAMAK VE KORKUTMAKTI'"
Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde, eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" diye konuştu.
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Özdemir tutuklandı, Yusuf A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI
Cört ailesinin avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda, hakkında 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hüseyin Özdemir'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Özdemir de hazır bulundu. Emniyetteki ve nöbetçi hakimlikteki ifadesini tekrarlayan Özdemir, "İlk savunmamı tekrarlıyorum. Tehdit edildim. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Özdemir, duruşma salonunda polisler tarafından alınarak cezaevine gönderildi.
Mahkemenin somut delilleri göz önünde bulundurarak tutuklama kararı verdiğini söyleyen Lokman Cört'ün ailesinin avukatı Tuna Üs, "Kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kasten öldürme eyleminin vücut bulması ve haksız tahrik hükümlerinin yargılama sonunda değerlendirilebileceği göz önüne alınarak, video kayıtları ve somut deliller dikkate alınarak, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına karar verildi. İlk duruşması tutuklanma ile sonuçlandı" ifadelerini kullandı.
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