Bursa’da akılalmaz olay! Cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı 157 gün sonra tekrar tutuklandı | İfadesi ’pes’ dedirtti

"AMACIM YARALAMAK VE KORKUTMAKTI'"



Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde, eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" diye konuştu.