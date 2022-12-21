İstanbul’da sokak hayvanlarına adeta savaş açmışlardı! 2 kardeşin kimliği şoke etti
İstanbul’da 2 kardeş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi görevlileri tarafından sokak hayvanları için kullanılmayan bir yurdun önüne konulan konulan kuru mamaları ve kapları atmaya başladı. Kardeşler, sokak hayvanlarına yemek veren hayvanseverleri "Ellerinizi ve ayaklarınızı kırarız" diyerek tehdit etti. Belediye ve polisin yapmış olduğu tüm uyarılara aldırış etmeyen yabancı uyruklu iki kardeşin sahte doktor olduğu ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayda ilginç ayrıntılar...
İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı olan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinin sahipleri; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı faaliyetler yürüten gönüllü hayvanseverleri tehdit ettiği olayı dün gündeme bomba gibi düşmüştü.
Resmi kayıtlarda özel bir estetik ve medikal merkezi olarak görünen iş yerinin sahipleri 33 yaşındaki Fadı Kfelati ve 28 yaşındaki Shadı Kfelati isimli iki kardeş iddialara göre; söz konusu bölgede sokak hayvanları için bırakılan kuru mamaları ve mama kaplarını attı.
İki kardeş kendilerine "Mamaları siz mi atıyorsunuz?" diye soran hayvanseverlere "Evet biz atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Koymaya devam ederseniz ellerinizi ve ayaklarınızı kırarız" cevabını verdi ve tehdit etti. Hayvanseverler şikayetçi oldu.
"SAYIN HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ" YAZMIŞLAR
Sabah'ın haberine göre, Lazer ve Epilasyon Cihazları tedarikçiliği ve satışı yaptıkları iddia edilen iki kardeşin faaliyetlerinde de ilginç detaylar ortaya çıktı. İş yerinin sahibi iki kardeşten Fadı Kfelati'nin 2022 yılında adli bir olayla ilgili verdiği ifade tutanağında mesleğini "Sağlık Memuru" olarak, aynı tarihlerdeki bir başka adli evrakta ise "Bayan Kuaförü" olarak beyan ettiği ortaya çıktı.
Fadı Kfelati'nin sosyal medya hesaplarında da kendisini "Doktor" olarak tanıttığı, sosyal medya hesaplarında adının önünde "Doktor" unvanını kullandığı ortaya çıktı. İki ayrı resmi evrakta mesleğini "Sağlık Memuru" ve "Bayan Kuaförü" olarak iki farklı meslek şeklinde beyan eden Fadı Kfelati'nin, lazer cihazları anlaşması yaptıkları bazı estetik ve kozmetik firmalarının yetkilileri ile çektirdiği fotoğraflarda da "Doktor" olarak anıldığı da ortaya çıktı.
Bir lazer ve estetik firması sahibinin sosyal medya üzerinden 7 Nisan 2018 tarihinde paylaştığı bir fotoğrafta; Fadı Kfelati'den "Sn. Dr. Fadı Kfelati ile lazer anlaşmamızı yaptık. Sayın hocamıza firmamızı tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz" diyerek bahsettiği belirlendi.
"GÜZELLİK MERKEZİ" BAŞVURUSU YAPMIŞLAR
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) resmi kayıtlarında "Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezi" şeklinde kayıtlı olan iş yeriyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde iki kardeşin Şişli İlçesi'nde bulunan söz konusu iş yerlerini Güzellik Merkezi'ne dönüştürmek için ruhsat başvurusu yaptıkları da tespit edildi.
İTO'nun resmi kayıtlarında yazılı olan "Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezi" ibaresine rağmen, şirketin tanıtımında alt kategoride yer alan "Poliklinikler" bölümü dikkat çekiyor.
İş yerlerinin çevresinde de tıpkı sosyal medya hesaplarında olduğu gibi kendilerini insanlara "Doktor" olarak tanıttıkları iddia edilen ikilinin insanlara "Lazer, Epilasyon ve Estetik Ameliyatları" yaptıklarını söyledikleri ve müşteri giriş-çıkışı olmayan iş yerlerine müşteri toplamaya çalıştıkları da iddia edildi.
Sadece girişinde üç güvenlik kamerası olan ve içerisinde birden fazla güvenlik kamerası bulunan adresin girişindeki ekranda lazer ve estetik ameliyatları içeren video klipler oynatılıyor.
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