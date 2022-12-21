İstanbul’da sokak hayvanlarına adeta savaş açmışlardı! 2 kardeşin kimliği şoke etti

İş yerlerinin çevresinde de tıpkı sosyal medya hesaplarında olduğu gibi kendilerini insanlara "Doktor" olarak tanıttıkları iddia edilen ikilinin insanlara "Lazer, Epilasyon ve Estetik Ameliyatları" yaptıklarını söyledikleri ve müşteri giriş-çıkışı olmayan iş yerlerine müşteri toplamaya çalıştıkları da iddia edildi.

Sadece girişinde üç güvenlik kamerası olan ve içerisinde birden fazla güvenlik kamerası bulunan adresin girişindeki ekranda lazer ve estetik ameliyatları içeren video klipler oynatılıyor.