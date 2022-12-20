İstanbul’da akılalmaz olay! 2 kardeşin sokak hayvanlarına yaptıkları kan dondurdu

Sabah'ın haberine göre, iş yerinin sahipleri 33 yaşındaki Fadı Kfelati ve 28 yaşındaki Shadı Kfelati isimli iki kardeş, iddialara göre; sokak hayvanları için bırakılan kuru mamaları ve mama kaplarını atmaya başladı.

Özellikle sokak kedileri için söz konusu iş yerinin yanındaki kullanılmayan yurt girişine düzenli bir şekilde pislik olmayacak şekilde kaplarla bırakılan kuru mamaları ve kapları atan iki kardeş, iddialara göre kendilerine "Mamaları siz mi atıyorsunuz?" diye soran hayvanseverlere "Evet biz atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz" dedi.