112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını canından bezdirdi: 60 günde 22 bin 217 çağrı!





Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, "Acil çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 66,5'ini asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmaktadır. Son olarak 14 Ekim'den 14 Aralık tarihleri arasında merkezimizi 22 bin 217 defa arayarak rahatsız eden bir kişi ortaya çıktı. Arkadaşlarımızın ve jandarmamızın uzun uğraşları ve dikkatli takipleri sonucunda şahsın kimliğini tespit ederek yakaladık. Jandarma tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu kişi 60 günde 22 bin 217 çağrı yapıyor. Yani günde ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı demektir. Gece gündüz hiç durmaksızın, bazı günler 750-800 defa aradı. Ancak uzun süren takip sonrasında şahsı tespit ettik" dedi.

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