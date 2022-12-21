112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını canından bezdirdi: 60 günde 22 bin 217 çağrı!
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi’ni iki ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kadın, uzun süren çalışmanın sonunda yakayı ele verdi. Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, "Bu kişi 60 günde 22 bin 217 çağrı yapıyor. Yani günde ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı demektir. Gece gündüz hiç durmaksızın, bazı günler 750-800 defa aradı." dedi.
Adıyaman'da bir kadın, sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan kaçak telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini, iki ay boyunca sürekli taciz ve meşgul etti. Kadın, 112 Acil çağrı Merkezi çalışanlarını canından bezdirdi. 14 Ekim ile 14 Aralık tarihleri arasında rekor sayıda yani 22 bin 217 kez 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Gece gündüz demeden, günlük ortalama 370 kez, yani 4 dakikada 1 defa, çağrı merkezini arayan şahsı tespit edebilmek için polis, jandarma ve merkez çalışanları seferber oldu.
Sim kart olmadığı için yer ve kimlik tespiti yapılamayan şahsı bulmak için çağrı karşılayıcılar kadını konuşturup bilgi almak istedi. Sürekli farklı ve yanlış bilgiler veren kadının konuşma esnasındaki arka sesler takip edildi. Uzun süren tespit çalışmalarında kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Jandarma ekipleri kadının ismini ve yaşadığı bölgenin tespit edilmesinin ardından evine giderek, çağrı merkezini aradığı telefonu buldu. Kadına, 561 TL idari para cezası uyguladı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılı içerisinde gelen çağrıların yüzde 66,5'nin asılsız ve sahte çağrılardan oluştuğunu kaydeden Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, kadının rekor sayılacak bir sayıya ulaştığını kaydetti.
Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, "Acil çağrı Merkezimize gelen çağrıların yüzde 66,5'ini asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmaktadır. Son olarak 14 Ekim'den 14 Aralık tarihleri arasında merkezimizi 22 bin 217 defa arayarak rahatsız eden bir kişi ortaya çıktı. Arkadaşlarımızın ve jandarmamızın uzun uğraşları ve dikkatli takipleri sonucunda şahsın kimliğini tespit ederek yakaladık. Jandarma tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu kişi 60 günde 22 bin 217 çağrı yapıyor. Yani günde ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı demektir. Gece gündüz hiç durmaksızın, bazı günler 750-800 defa aradı. Ancak uzun süren takip sonrasında şahsı tespit ettik" dedi.
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