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2023 Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlayacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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2023 Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlayacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

2022 yılının sonuna yaklaştıkça çok sayıda vatandaş plan yapabilmek için resmi tatil günlerini arama motorlarında araştırma başladı. Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu merak konusu oluyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün, yarım gün mü? 2023 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte, yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilenlerin cevabı...

Yılbaşı tatili yarım gün mü, resmi tatil mi? sorusu milyolarca çalışan ve önğrenci tarafından merak ediliyor. Yılbaşında sevdikleriyle vakit geçirmek için tatil tarihlerini araştıranlar, '31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, detaylar...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2022 günü bu seneki takvime göre cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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