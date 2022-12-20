2023 Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlayacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?
2022 yılının sonuna yaklaştıkça çok sayıda vatandaş plan yapabilmek için resmi tatil günlerini arama motorlarında araştırma başladı. Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu merak konusu oluyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün, yarım gün mü? 2023 Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte, yılbaşı tatiliyle ilgili merak edilenlerin cevabı...
Yılbaşı tatili yarım gün mü, resmi tatil mi? sorusu milyolarca çalışan ve önğrenci tarafından merak ediliyor. Yılbaşında sevdikleriyle vakit geçirmek için tatil tarihlerini araştıranlar, '31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, detaylar...
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2022 günü bu seneki takvime göre cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlayacak? 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?
- 2023 Ocak zammı neticeye kavuşuyor! Emekliye 7.030 TL maaş! 3.750, 4.250, 5.000, 5.500 TL maaş alanlar! Kümülatif artış, refah payı...
- Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, 3+1 dahil edilecek mi?
- BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? 2022-2023 takvimi...
- Trabzon TOKİ KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2+1,3+1 MERKEZ, MAÇKA, ARAKLI, AKÇAABAT...TOKİ TRABZON KURA ÇEKİM TARİHİ!
- Bankalar tek tek açıkladı! Net kazanç 1.041 TL'yi buluyor! 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL? İşte liste liste yeni miktarlar...
- Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2022?
- Asgari ücret teklifi ne kadar, yüzde kaç? Asgari ücret 2023 zam oranı son karar açıklandı mı, belli oldu mu?
- OGM 1613 PERSONEL ALIMI: 2023 OGM personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru şartları neler? İşte, branş ve kadrolar!
- Beşiktaş-Şanlıurfaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? 2022 ZTK MAÇ TAKVİMİ!
- 2023 Temmuz'da asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Yeni yılda tek mi yoksa iki mi asgari ücret belirlenecek? Son gelişmeler...
- İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?