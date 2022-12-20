20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Batman'da 3 DEDAŞ personeli silahla rehin alındı

Son dakika: Batman'da 3 DEDAŞ personeli silahla rehin alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Batman’da 3 DEDAŞ personeli silahla rehin alındı

Son dakika haberleri... Batman'da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA