Çileden çıkan anne sokağı savaş alanına çevirdi! Çırılçıplak soyup öldüresiye dövdü

Çırılçıplak yerde kaldı. Biz de polisi aradık. Ambulans da gelip adam müdahale etti. Sebebi de kadının bağırışına göre, 'Bana tecavüz etmeye kalkıştı' dedi. Hatta mahalleye dönerek, 'Bu adam sapık. Ses çıkartmazsanız bu tür şeyler başımıza' gelir diye bağırdı. Ne derece inandırıcıdır bilemiyoruz. İki taraf da masum olduğunu söylüyordu. Önce beklediler, polisin gelmesiyle birlikte ayrıldılar" dedi.

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