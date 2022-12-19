İstanbul’da eşini uykusunda balta ile öldürdü! Tutuklu sanığın cezası belli oldu

"ÇOCUKLARIM BENİ BEKLİYORLAR"

Duruşmada son kez söz hakkı verilen Fazilet Azimi, "Eşim bana çok şiddet uyguladı. Ben çocuklarım için çok mücadele verdim. O beni öldürmeye çalıştı, ben kendimi savundum ama yine de pişmanım. Çocuklarıma babalık yapmıyordu. Çocuklarım beni bekliyorlar. Maktul beni dövdüğünde kendinden geçerdi" diye konuştu.