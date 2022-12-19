İstanbul’da eşini uykusunda balta ile öldürdü! Tutuklu sanığın cezası belli oldu
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde kendisine şiddet uygulayan dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Fazilet Azimi, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası sanığın mahkeme heyetine söylediği sözler ‘pes’ dedirtti.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi bulunduğu cezaevinden getirilirken avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.
"ÇOCUKLARIM BENİ BEKLİYORLAR"
Duruşmada son kez söz hakkı verilen Fazilet Azimi, "Eşim bana çok şiddet uyguladı. Ben çocuklarım için çok mücadele verdim. O beni öldürmeye çalıştı, ben kendimi savundum ama yine de pişmanım. Çocuklarıma babalık yapmıyordu. Çocuklarım beni bekliyorlar. Maktul beni dövdüğünde kendinden geçerdi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığa, haksız tahrik altında kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası verdi. Ancak, sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezanın 20 yıla indirilmesine hükmetti. Karar sonrası sanık Azimi mahkeme heyetine, "Bu ceza çok fazla değil mi? Çocuklarım beni bekliyor" diye konuştu.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'in uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1 buçuk saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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